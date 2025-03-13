Інтерфакс-Україна

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18:41 13.03.2025

Україна потребує гарантій безпеки через амбіції РФ – Стармер

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Україна потребує гарантій безпеки через амбіції РФ – Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер заявив, що Україна потребує додаткових гарантій безпеки через амбіції Володимира Путіна, повідомляє the Guardian у четвер.

У коментарях для подкасту News Agents, опублікованих у соціальних мережах, Стармер наголосив на необхідності посилення тиску на Москву, аби забезпечити тривалий мир в Україні.

"Ми знаємо, що у Путіна є амбіції, які ледве замасковані", – зазначив він, додавши, що "якщо угода не буде захищена гарантіями безпеки, то Путін порушить її".

За словами прем’єра, Велика Британія зосереджується "на міцному та безпечному мирі в Україні, чого ми всі прагнемо". Стармер також заявив, що його "зовсім не дивує, що Росія займає таку позицію", оскільки чітко заявляли про неї кілька разів.

"Я вважаю, що у вівторок був досягнутий прогрес, і я завжди це відчував і сподівався, що після вівторка це перекине м’яч на російський бік, і тиск буде відбуватися на Росію. Тепер це сталося. Це добре, тому що Росія є агресором. Росія – це та країна, яка там, де були попередні угоди та домовленості, їх не дотримувалася", - сказав він.

Голова британського уряду заявив про необхідність подальшої співпраці з США та Україною. "Я провів зустріч у суботу, щоб зібрати ряд лідерів разом, щоб побачити, якого подальшого прогресу ми можемо досягти, але міцного безпечного миру з суверенітетом і безпекою України. Але це має бути мир, де угода захищається, тому що ми вже мали угоду раніше, і вона не була дотримана, тому що Росія просто порушила її умови", - сказав Стармер.

Він також відзначив, що спротив РФ пропозиціям надати Україні додаткові гарантії безпеки вказує на те, що якщо мирна угода не буде захищена гарантіями безпеки, вона буде порушена російською стороною. "Якщо ви не збираєтеся порушувати угоду, у вас не буде надто багато проблем із гарантіями угоди. І ми знаємо, що в минулому він (Путін – ІФ-У) порушував угоду", - сказав Стармер.

Теги: #україна #безпека #стармер

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