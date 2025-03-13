Мін'юст України надасть комплексний аналіз висновків ЄСПЛ та план дій щодо виконання рішення у справі про трагічні події 2 травня 2014 р. в Одесі

Міністерство юстиції України приймає до уваги рішення Європейського суду з прав людини у справі «Вячеславова та інші проти України» щодо трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі.

У четвер Мін'юст повідомив у телеграм, що після завершення детального вивчення рішення та консультацій з відповідними органами державної влади, «Міністерство юстиції надасть комплексний аналіз висновків ЄСПЛ та план дій щодо виконання рішення».

Україна залишається відданою європейським цінностям та дотриманню прав людини і поважає роль Європейського суду з прав людини, підкреслює Мін'юст.

Трагедія в Одесі сталася через три місяці після Революції Гідності, коли країна все ще зберігала у своїх структурах інституційну спадщину режиму Віктора Януковича, особливо в системі правоохоронних органів, зазначає Мінюст. Виявлені ЄСПЛ недоліки в діях міліції та пожежної служби демонструють системні проблеми, які сформувалися впродовж багатьох років попередньої влади.

«Ми звертаємо увагу на важливі факти, встановлені ЄСПЛ: Суд визнав значну роль російської дезінформації та пропаганди у розпалюванні ворожнечі перед трагічними подіями; ЄСПЛ підтвердив, що ключові посадовці, відповідальні за неналежні дії, згодом втекли до Росії та отримали там громадянство, що свідчить про їхні попередні зв'язки; Суд відзначив відсутність будь-якої упередженості в розслідуванні щодо жертв різних політичних поглядів; Суд врахував складність ситуації для щойно сформованого уряду України, який отримав у спадок силові структури із вбудованими агентами впливу», - підкреслює Міністерство юстиції України і зазначає, що «залишається відданим забезпеченню справедливості для всіх громадян України та дотриманню міжнародних зобов'язань нашої держави».

Як повідомлялося, Європейський суд з прав людини після розгляду низки позовів щодо бездіяльності держави Україна під час зіткнення проросійських та проукраїнських активістів у Одесі 2 травня 2014 року визнав, що уряд України винний у подіях та має сплатити компенсації родинам позивачів, втім, зазначив вплив російської пропаганди на перебіг подій.

Позивачі, серед яких – родичі 25 загиблих того дня, а також троє людей, що вижили після пожежі, та родичі двох проукраїнських активістів, які загинули від вогнепальних поранень, звернулися з кількома позовами до ЄСПЛ що до подій 2 травня 2014 року, що почалися з нападу проросійських сепаратистів із так званого "антимайдану" на учасників проукраїнської демонстрації. Зіткнення та вбивства учасників проукраїнської ходи пізніше призвели до штурму демонстрантами табору "атимайданівців" на Куликовому полі, та пожежі у будинку профспілок, у якій загинули кількадесят прибічників "антимайдану".

Усі позивачі висунули претензії на адресу України, передусім через бездіяльність влади, наголошуючи, що держава могла би запобігти трагічним наслідкам. Суд наголосив, що не ідентифікує постраждалих за ідеологічними уподобаннями.

Втім, ЄСПЛ вважає що Україна несе відповідальність як держава, за події, що трапилися. Зокрема, Суд визнав Україну винною у порушенні статті Європейської конвенції з прав людини про право на життя. Українська держава має виплатити по компенсації родичам кожного із загиблих, а також позивачам, які вижили, але зазнали серйозних опіків.