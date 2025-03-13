Події

13:57 13.03.2025

СБУ попереджає українців про активізацію російської пропаганди

2 хв читати
СБУ попереджає українців про активізацію російської пропаганди

Служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб в інформаційному просторі України із залученням пропагандистів, блогерів і так званих експертів.

"Ці особи створюють і поширюють антиукраїнський контент, який надалі здебільшого через ботоферми ворог намагається "розганяти" у соціальних мережах і підконтрольних ЗМІ", - повідомляє СБУ в Телеграм-каналі в четвер.

Зокрема, як зазначають в українській спецслужбі, серед поширюваних тез наступні: "відпрацювання кремлівських наративів про війну в Україні; акценти, спрямовані на порушення територіальної цілісності та суверенітету нашої держави; інформкампанії проти військово-політичного керівництва України; тези про "втрату суб’єктності" під час переговорів на міжнародній арені".

Крім того, йдеться про розповсюдження занепадницьких настроїв, закамуфльованих під нібито нейтральні експертні оцінки, котрі насправді працюють в інтересах Москви.

"Вкиди та обговорення цих наративів всередині нашої держави є частиною російської стратегії. А спроби ворога спрямовані на розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні, зниження рівня міжнародної підтримки, створення ілюзії протестних настроїв і спотворення даних про ситуацію на фронті", - наголошують у відомстві.

СБУ нагадує, що подібні дії на користь держави-агресора містять ознаки кримінальних правопорушень і підпадають одразу під декілька статей Кримінального кодексу України.

"У тому числі вони можуть класифікуватися як державна зрада, вчинена в умовах воєнного часу. А покаранням за цей вид злочину може бути довічне позбавлення волі", - уточнюють в СБУ.

Згідно з повідомленням, з початку повномасштабного вторгнення РФ СБУ у рамках протидії російській інформаційній агресії відкрила майже 2,5 тис. кримінальних проваджень щодо інтернет-агітаторів, які поширювали антиукраїнський контент. У рамках цих справ за різними статтями ККУ повідомлено про підозру понад 1700 особам. На даний час законної сили набрали вже понад 800 вироків суду.

Зокрема, серед цього масиву також і 162 кримінальні провадження, в яких оголошено про підозру 62 пропагандистам і медійникам. Із них 16 підозр – за ст. 111 ККУ (державна зрада). Судами винесено вже 10 обвинувальних вироків саме щодо пропагандистів-медійників.

"Служба безпеки на постійній основі здійснює моніторинг інформаційного простору, нейтралізує випадки поширення проросійської пропаганди та регулярно притягує причетних осіб до відповідальності", - зазначається в повідомленні.

СБУ закликає громадян бути пильними: дотримуватись інформаційної гігієни, не долучатися до поширення російських наративів і не реагувати на ворожі провокації та інформаційні вкиди.

Теги: #пропаганда_рф #сбу #посилення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:24 12.03.2025
СБУ затримала безробітного з Хмельниччини, який готував теракти на заході України

СБУ затримала безробітного з Хмельниччини, який готував теракти на заході України

10:37 11.03.2025
Правоохоронці запобігли теракту, який росіяни планували влаштувати у Миколаєві 7 березня – СБУ

Правоохоронці запобігли теракту, який росіяни планували влаштувати у Миколаєві 7 березня – СБУ

13:20 10.03.2025
СБУ викрила в Черкасах колишніх комуністів, які закликали захопити всю Україну

СБУ викрила в Черкасах колишніх комуністів, які закликали захопити всю Україну

12:46 08.03.2025
СБУ викрила посібника РФ у Держкосмосі, його затримали під час наради в Мінстратегпромі

СБУ викрила посібника РФ у Держкосмосі, його затримали під час наради в Мінстратегпромі

10:28 05.03.2025
Держкомтелерадіо в лютому додало 10 книг до переліку антиукраїнських видань

Держкомтелерадіо в лютому додало 10 книг до переліку антиукраїнських видань

20:14 01.02.2025
Працюємо, щоб залучити більше ресурсів партнерів для посилення повітряного щита України - Зеленський

Працюємо, щоб залучити більше ресурсів партнерів для посилення повітряного щита України - Зеленський

03:49 29.01.2025
Держсекретар США та керівниця зовнішньої політики Євросоюзу домовилися телефоном про максимальний тиск на Росію - ЗМІ

Держсекретар США та керівниця зовнішньої політики Євросоюзу домовилися телефоном про максимальний тиск на Росію - ЗМІ

20:37 10.12.2024
Україна готує графік зустрічей із партнерами на грудень, щоб якомога більше посилити ППО - Зеленський

Україна готує графік зустрічей із партнерами на грудень, щоб якомога більше посилити ППО - Зеленський

13:26 29.11.2024
Підрозділи на покровському й курахівському напрямках посилено озброєнням і технікою - Сирський

Підрозділи на покровському й курахівському напрямках посилено озброєнням і технікою - Сирський

19:22 27.11.2024
Глави урядів країн Північної Європи, Балтії та Польща домовилися посилити підтримку України

Глави урядів країн Північної Європи, Балтії та Польща домовилися посилити підтримку України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заслухав доповідь української делегації щодо перемовин у Саудівській Аравії

Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів у межах ініціативи G7 ERA

Кличко звільнив міських чиновників-фігурантів розслідування корупції

Угода зі США не передбачає передання прав на користування надрами, тому не потребує розгляду на всеукраїнському референдумі – Стефанішина

Україна ініціювала стягнення в дохід держави активів "Білоруськалію"

ОСТАННЄ

Мінсоцполітики застерігає від шахрайських повідомлень про нібито необхідність термінового оформлення статусу "дитини війни"

WINHUB підписав меморандум про співробітництво з DELTA Ukraine на MIPIM 2025

Зеленський заслухав доповідь української делегації щодо перемовин у Саудівській Аравії

В ЦПД прокоментували висловлювання Ушакова: Росія традиційно намагається викривити реальність і виставити себе головним миротворцем

Будівництво Дому Рона МакДональда на території "Охматдиту" може розпочатися наприкінці 2025 р.

Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів у межах ініціативи G7 ERA

Рютте зустрінеться з Трампом у Білому домі

Дрони ГУР атакували виробництво БпЛА в Калузькій області - джерела

JYSK відкрив оновлені магазини в Києві та Умані

В Україні в найближчі дві доби місцями помірні дощі

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА