В Україні в найближчі дві доби місцями помірні дощі

В п'ятницю, 14 березня, в Україні без опадів, лише у західних областях вдень невеликий, місцями помірний дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім південних та східних областей. Вдень в Карпатах та північній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10°С тепла, вдень 13-18°С. На півдні та сході країни вночі 8-13°С, вдень 17-22°С тепла.

У Києві в п'ятницю без опадів, вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°С тепла, вдень 14-16°С.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 14 березня в Києві була зафіксована в 2002 році і склала 17,8°С тепла, найнижча вночі – 19,4°С нижче нуля в 1902 році.

В суботу, 15 березня, у західних та північних областях помірний, місцями значний дощ, на заході країни з мокрим снігом. Вдень у більшості центральних областей невеликий дощ. На решті території без опадів.

Вітер північно-східний, на півдні та сході країни південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних (крім Закарпаття) та північних областях вночі 3-8°С тепла, вдень 7-12°С. На решті території вночі 6-11°С, вдень 16-21°С, на півдні місцями до 25°С.

В Києві у суботу дощі, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°С тепла, вдень 9-11°С.