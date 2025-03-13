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11:46 13.03.2025

Стефанішина: До кінця року плануємо подати низку гучних позовів проти росіян, які є санкціонованими в Україні та чиє майно ідентифіковано

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Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що до кінця 2025 року в планах Мін'юста подати низку гучних позовів проти росіян, які є підсанкційними в Україні та чиє майно ідентифіковано.

"Зауважу, що це порівняно нова практика (стягнення активів підсанкційних осіб на користь України - ІФ-У), сформована в Міністерстві юстиції близько двох років тому. Вона постійно вдосконалюється. І звісно, це дуже масштабна робота. Сьогодні в Міністерстві юстиції відбуваються певні реорганізаційні зміни, які дадуть змогу об’єднати всю міць професіоналів міністерства, що працюють у сфері судової роботи з командою санкційних спеціалістів… До кінця цього року в планах міністерства подати низку гучних позовів проти росіян, які є санкціонованими в Україні та чиє майно ідентифіковано", - сказала Стефанішина в інтерв'ю видавництву "Юридична практика".

За її словами, відомство вже веде перемовини з державними і приватними компаніями про супроводження їхніх комерційних, господарських позовів, а також їх підтримку в цьому процесі.

"Хочу звернути увагу, що, оскільки ця практика нова, а олігархи "старі", вони добре юридично підковані, тому ми постійно вдосконалюємося, зокрема кожен позов супроводжуємо забезпечувальним позовом, який унеможливлює вимивання цих активів у період судового розгляду. Це дуже важливий момент, що, звісно, не подобається підсанкційним особам, але це елемент якісної реалізації функції, яку має Міністерство юстиції", - додала вона, коментуючи позов проти російського олігарха Олега Дерипаски.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з другою позовною заявою до російського олігарха Олега Дерипаски та міжнародної компанії публічного акціонерного товариства (МКПАТ) "Об’єднана компанія "РУСАЛ" про застосування санкції у виді стягнення в дохід держави їхніх активів – понад 440 тис. тонн бокситів та 110 тис. тонн глинозему загальною вартістю понад 2 млрд грн.

Теги: #позови #стефанішина #росіяни

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