Шведська та українська оборонні компанії Saab і Radionix підписали меморандум

Шведська та українська оборонні компанії Saab і Radionix підписали меморандум про взаєморозуміння щодо наміру сформувати стратегічну співпрацю у сфері датчиків та оборонної електроніки з метою зміцнення обороноздатності України.

Як повідомляє компанія Saab на своєму сайті, співпраця передбачатиме розробку та обслуговування датчиків і оборонної електроніки, використовуючи сильні сторони обох компаній.

Radionix надасть цінні ноу-хау в сфері радіолокаційного та оптичного прицільного обладнання, Saab зробить свій внесок своїм досвідом у оборонній промисловості та знаннями у цих технологічних сферах.

Джерело: https://www.saab.com/newsroom/press-releases/2025/saab-and-radionix-sign-mou-for-sensors-and-defence-electronics