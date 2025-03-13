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02:43 13.03.2025

Шведська та українська оборонні компанії Saab і Radionix підписали меморандум

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Шведська та українська оборонні компанії Saab і Radionix підписали меморандум про взаєморозуміння щодо наміру сформувати стратегічну співпрацю у сфері датчиків та оборонної електроніки з метою зміцнення обороноздатності України.

Як повідомляє компанія Saab на своєму сайті, співпраця передбачатиме розробку та обслуговування датчиків і оборонної електроніки, використовуючи сильні сторони обох компаній.

Radionix надасть цінні ноу-хау в сфері радіолокаційного та оптичного прицільного обладнання, Saab зробить свій внесок своїм досвідом у оборонній промисловості та знаннями у цих технологічних сферах.

Джерело: https://www.saab.com/newsroom/press-releases/2025/saab-and-radionix-sign-mou-for-sensors-and-defence-electronics

Теги: #меморандум #швеція #оборона

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