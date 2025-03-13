Події

00:24 13.03.2025

Усього на фронті відбулось 123 боєзіткнення за добу – Генштаб

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Російські війська за добу на фронті здійснили 123 бойових зіткнення, активні дії продовжуються в Курській області, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 68 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 97 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ударів 812 дронів-камікадзе та здійснили 3956 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - сказано в повідомленні.

На харківському напрямку ворог двічі атакував в районі Вовчанська, отримав відсіч.

Вісім разів ворог намагався йти вперед на наші позиції на куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове.

На лиманському напрямку за середу українські захисники відбили сім російських атак в районах населених пунктів Мирне, Колодязі та Греківка.

Дев’ять штурмових дій противника відбили українські оборонці в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Івано-Дар’ївки на сіверському напрямку.

На торецькому напрямку українські військові відбивали 17 ворожих атак в районах Торецька, Леонідівки, Дружби та Озарянівки, 13 атак відбиті Силами оборони, ще чотири - тривають. Авіаударів КАБами зазнали Олексієво-Дружківка, Костянтинівка та Дружківка.

На новопавлівському напрямку українські оборонці відбили десять ворожих атак. Ворог намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив та Бурлацьке.

На гуляйпільському напрямку захисники відбили чотири атаки в районах Привільного та Новодарівки, в чотирьох локаціях бої продовжуються. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Шевченко та Залізничне.

На оріхівському напрямку оборонці успішно відбили три атаки загарбників в районі П’ятихаток, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки, ще три боєзіткнення досі тривають.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де українські війська у середу відбили п’ять атак противника, дев’ять боєзіткнень тривають дотепер, російські загарбники завдали шість авіаударів, застосувавши сім керованих авіабомб та здійснили 239 артилерійських обстрілів.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0jyoz2XxhKhfuBKoQSSxe3idijjTL8X7VVPNdg45t5xJU3mzgQa5X53XbhE3xAc8ql

Теги: #генштаб #зведення

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