Події

21:21 12.03.2025

Серед потерпілих від ракетних ударів по Кривому Рогу є поліцейські

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Унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу вранці середи постраждали 16 людей, серед них двоє поліцейських, повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Станом на 19:30 поліцейські зафіксували 106 звернень громадян за фактом пошкодження їх майна внаслідок ракетних ударів по місту Кривий Ріг", - написано в телеграмі.

Як зазначається, одна людина загинула, ще 16 отримали травми, серед постраждалих – двоє поліцейських.

Як повідомлялося, вранці 12 березня росіяни здійснили ракетну атаку по Кривому Рогу, через що одна людина загинула і двоє постраждали.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/36757

Теги: #удар #дніпропетровська #постраждалі

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