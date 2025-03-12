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17:18 12.03.2025

Чернишов: питання залучення мігрантів є умовою повоєнного розвитку економіки, але суспільство ще не готове до цього

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Чернишов: питання залучення мігрантів є умовою повоєнного розвитку економіки, але суспільство ще не готове до цього

Віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов вважає, що питання залучення мігрантів є умовою повоєнного розвитку української економіки, але суспільство ще не готово до цього дискурсу.

"Я дійшов висновку, що питання залучення мігрантів є умовою повоєнного розвитку України і економіки. Я дійшов висновку, що суспільство зараз не готове до цього дискурсу, він передчасний, не треба його починати, треба прийти до нього еволюційно", - сказав Чернишов журналістам в середу в Києві, коментуючи питання залучення мігрантів до України.

На його думку, щоб цей дискурс сприймався, потрібно визнати проблему, що Україні не вистачає людей, щоб рухати економіку вперед.

Серед іншого він зазначив, що сьогоднішня версія законопроекту про множинне громадянство дає право на громадянство лише країнам Європейського Союзу і країнам-членам НАТО.

"Це очевидно не є джерелом для нашої робочої сили, вони будуть в останню чергу", - наголосив він.

В той же час він сказав, що буде дискусія, які саме країни можуть стати джерелом міграції.

"Коли ми зможемо повернутися до цих дискусій? Після завершення війни. По-перше, у нас зараз немає зростаючої економіки галопуючими темпами, щоб десь шукати людей. Нам ще треба зрозуміти, куди задіяти військових, які повернуться з фронту, і бути готовими до цього", - додав Чернишов.

Теги: #чернишов #економіка #мігранти

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