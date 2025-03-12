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16:26 12.03.2025

У Києві оцифрували документи Софійського собору та заповідника "Софія Київська" – КМДА

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У Києві оцифрували документи Софійського собору та заповідника "Софія Київська" – КМДА
Фото: https://kyivcity.gov.ua/news/u_stolitsi_otsifruvali_dokumenti_sofiyskogo_soboru_ta_vsogo_natsionalnogo_zapovidnika_sofiya_kivska/

На офіційному порталі Києва у середу розміщено повідомлення про завершення оцифрування архівних документів Софійського собору та всього національного заповідника "Софія Київська" для збереження їх для науки та реставрації.

"Ми оцифрували тисячі сторінок цінних документів, креслень та історичних записів, забезпечивши їх збереження для майбутніх поколінь. Завдяки професіоналізму архівістів, IT-експертів та реставраторів ми змогли створити детальний та надійний цифровий архів", – повідомив директор Департаменту комунальної власності Київської міської державної адміністрації (КМДА) Андрій Гудзь.

За його словами, це дасть змогу забезпечити точність відновлення у разі пошкоджень, а також спростить доступ дослідникам і реставраторам.

Проєкт реалізовано спільними зусиллями істориків, архівістів, IT-фахівців та фахівців департаменту.

Теги: #софіївський_собор #кмда

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