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15:13 12.03.2025

Чернишов: всі українські діти, які повернуться, незалежно від рівня знань, мають отримати місце в українській школі

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Чернишов: всі українські діти, які повернуться, незалежно від рівня знань, мають отримати місце в українській школі

Віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов вважає, що всі українські діти, які повернуться із-за кордону, незалежно від рівня знань, мають отримати місце в українській школі.

"Діти будуть вирішальним фактором при прийнятті рішення в момент повернення: навчання, освіта. Ми завжди прогнозуємо, що повернення перед навчальним роком завжди пік, і якщо ми пропускаємо цей сезон, то після цього треба ще чекати рік", - сказав Чернишов журналістам в середу в Києві.

У звʼязку з цим, віцепремʼєр підкреслив, що якщо говорити про 2025 рік, треба зробити все, щоб до навчального року досягти умов, які дозволять прийняти рішення громадянам щодо повернення.

"Займаю таку позицію - повна лібералізація доступу до української системи освіти. Всі українські діти, які приїдуть, незалежно від рівня знань, мають отримати місце в українській школі. Якщо будемо ставити умови, то що, їм вертатися назад в Чехію?", - додав він

Також він зазначив, що великим викликом є робота над інтеграцією українського компоненту в навчальні програми закордонних шкіл, зокрема, щодо вивчення української мови як іноземної.

Як повідомлялося, в кінці лютого Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що відомство веде перемовини з країнами партнерами щодо вивчення в їх школах української мови як іноземної.

Теги: #чернишов #освіта

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