Європарламент засудив страти українських військовополонених російськими військами - резолюція

Європейський парламент рішуче засудив страти українських військовополонених російськими військами и нагадали Росії про дотримання Женевської конвенції.

«(ЄП) рішуче засуджує страти українських військовополонених російськими військами і закликає ЄС, його держави-члени та міжнародних партнерів посилити тиск на Росію, щоб вона дотримувалася своїх міжнародних зобов’язань, зокрема Женевської конвенції, і дозволила міжнародним організаціям доступ до ув’язнених», - йдеться в резолюції щодо підтримки України, яка була проголосована у середу в Європейському парламенті.

Крім того, ЄП засудив «руйнівний вплив російської війни на дітей і закликав збільшити підтримку ЄС для освіти дітей, охорони здоров’я, служб психічного здоров’я та захисту дітей, включаючи відновлення після травм та безпечне середовище навчання. «(ЄП) настійно закликає ЄС та Україну віддати пріоритет потребам дітей у допомозі та зусиллях з відновлення, у розмінуванні та в інтеграції соціального захисту дітей у процес вступу до ЄС», - йдеться в документі.

Також ЄП знову висловив свою стурбованість ситуацією на Запорізькій атомній електростанції, яка незаконно контролюється Росією і заявив про свою підтримку зусиллям щодо збереження постійної присутності Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій атомній електростанції.

Крім того, ЄП знову висловив «глибоку стурбованість ширшим довгостроковим впливом війни на навколишнє середовище».

В резолюції також з заклик до ЄС та його держав-членів зміцнити стратегічну комунікацію ЄС, зокрема, щоб «публічно висвітлити провідну підтримку ЄС України – особливо в світлі заяв, спрямованих на применшення її внеску – для протидії гібридним загрозам і діяльності сірої зони, а також для запобігання втручанню Росії в політичні, виборчі та інші демократичні процеси в Україні та Європі». «(ЄП) рішуче закликає ЄС та держави-члени боротися з російською дезінформацією про війну, посилюючи цифрову грамотність, просуваючи засновані на фактах наративи та притягуючи платформи соціальних мереж до відповідальності за поширення шкідливого контенту шляхом суворого дотримання Закону про цифрові послуги», - йдеться в документі.