Події

14:38 12.03.2025

Учасники перемовин у Джидді обговорювали територіальні поступки, тему виборів не піднімали

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Учасники перемовин у Джидді обговорювали територіальні поступки, тему виборів не піднімали

Українська та американська делегації під час перемовин в Джидді (Саудівська Аравія) у вівторок обговорювали питання територіальних поступок повідомляє The Guardian у середу з посиланням на державного секретаря США Марко Рубіо.

Рубіо підтвердив, що переговори стосувалися того, "як би виглядав процес переговорів" і включали "розмови про територіальні поступки".

Він заявив, що США "будуть контактувати з росіянами" вже у середу і сподіваються отримати позитивну відповідь від РФ, і "рішуче закликають росіян припинити всі військові дії". При цьому держсекретар США додав, що Україні потрібні достатні засоби стримування майбутніх атак з боку РФ, і європейцям "потрібно бути залученими до цього".

Рубіо також повідомив, що "не буде розглядати угоду з корисними копалинами як гарантію безпеки", але пізніше відзначив, що це дасть США "зацікавленість" у безпеці України.

Раніше журналістка Fox News Нана Саджай повідомила, що учасники перемовин у Джидді не обговорювали відставку президента України Володимира Зеленського, а також питання проведення виборів в Україні.

"Джерело, яке безпосередньо бере участь в американсько-українських переговорах, каже мені - проведення виборів або відставка президента Зеленського НЕ обговорювалися в Джидді", - написала вона в соцмережі Х.

Теги: #рубіо #джидда

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