Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України, закликавши ЄС збільшити військову підтримку

Європейський парламент більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку України, заявивши про солідарність з українським народом і закликавши держави-члени Європейського союзу збільшити військову підтримку.

Відповідна спільна резолюція щодо продовження непохитної підтримки ЄС України після трьох років агресії і війни Росії, яку запропонувала більшість політичних груп Європейського парламенту, була проголосована у середу у Страсбурзі в рамках пленарного засідання.

«За» проголосувало 442, «проти» - 98 і 126 утрималося. Всього в голосуванні взяли участь 666 депутатів Європарламенту.

«У третю річницю повномасштабної агресії Росії проти України (ЄП) віддає данину пам’яті тисячам людей, які віддали свої життя за вільну та демократичну Україну; знову заявляє про свою непохитну солідарність з народом України та підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів; рішуче підкреслює невід’ємне право України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН», - заявили в Європарламенті.

Європейський парламент знову рішуче засуджує незаконну, неспровоковану та невиправдану агресивну війну Росії проти України, а також участь Білорусі, Північної Кореї та Ірану і вимагає, щоб Росія та її проксі-сили негайно повністю та безумовно припинили всі атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру, припинили всі військові дії в Україні та вивели всі військові сили, проксі та військову техніку з усієї міжнародно визнаної території України.

ЄП також повторює свою політику невизнання тимчасово окупованих територій України Росією, «включаючи, але не обмежуючись, Крим».

ЄП вимагає від Російської Федерації «назавжди припинити порушення або загрозу суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України» та засуджує звірства, вчинені проти українського населення російськими загарбницькими силами, та невибіркове знищення інфраструктури України. В резолюції також ж вимога припинити примусову депортацію українського цивільного населення та звільнити і повернути всіх утримуваних українців, особливо дітей.

В резолюції наголошується, що повномасштабна агресія Росії проти України становить реальну загрозу європейській безпеці та стабільності, а також те, що злочин агресії проти України є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН. «(ЄП) підкреслює, що російська загарбницька війна докорінно змінила геополітичну ситуацію в Європі та за її межами та загрожує її архітектурі безпеки, і що у відповідь це вимагає від ЄС сміливих, сміливих і комплексних політичних, безпекових і фінансових рішень; вважає, що Україна, яка здатна ефективно захищати себе, є невід’ємною частиною стабільного та передбачуваного ландшафту європейської безпеки», - йдеться в документі.

В ЄП вважають, що результат війни та позиція, яку займе міжнародне співтовариство, відіграватимуть «вирішальну роль у впливі на майбутні дії інших авторитарних режимів, які уважно спостерігають за перебігом війни та оцінюють, який простір є для них для здійснення агресивної зовнішньої політики, у тому числі військовими засобами».

В ЄП висловили «глибоку стурбованість у зв’язку з очевидною зміною позиції Сполучених Штатів щодо агресивної війни Росії, яка включала відкрите звинувачення України у триваючій війні, призупинення військової допомоги США та спроби змусити Україну відмовитися від її законного права на самооборону та піти на територіальні поступки». «(ЄП) наголошує, що у світлі цієї зміни ЄС та його держави-члени зараз є головними стратегічними союзниками України та повинні зберегти свою роль як найбільшого донора для України та значно збільшити вкрай необхідну допомогу, яку вони надають, щоб відстояти право України на самооборону», - сказано в резолюції.

ЄП також закликав держави-члени суттєво збільшити та прискорити військову підтримку, зокрема надання зброї та боєприпасів, а також навчання у відповідь на нагальні потреби (зокрема, системи озброєння далекого радіусу дії, системи протиповітряної оборони, артилерійські системи, системи електронної боротьби, засоби боротьби з безпілотниками). «(ЄП) закликає держави-члени та їхню оборонну промисловість інвестувати в українську оборонну промисловість та співпрацювати з нею, щоб максимізувати повний потенціал її виробничих можливостей для виробництва критичного обладнання найефективнішим способом, слідуючи прикладам Данії та Нідерландів; повторює свою позицію, згідно з якою всі держави-члени ЄС і союзники по НАТО повинні колективно та індивідуально взяти на себе зобов’язання підтримувати Україну у військовому плані, виділивши щороку не менше 0,25% свого ВВП», - деталізується в документі.

ЄП також закликав ЄС та його держави-члени використовувати свою інфраструктуру супутникових зображень для України і нагадав, що військова підтримка України має бути достатньою, щоб остаточно зупинити агресивну війну Росії та дозволити Україні звільнити весь свій народ, відновити повний контроль над усією своєю територією в межах її міжнародно визнаних кордонів і стримати будь-яку подальшу агресію з боку Росії.

В ЄП підтвердили відданість підтримці прагнення України до справедливого та тривалого миру та Формули миру та Плану перемоги, представлених Президентом України Володимиром Зеленським.

В резолюції підкреслюється, що «будь-які справжні мирні переговори повинні проводитися добросовісно і включати Україну, а будь-яке врегулювання, яке виключає Україну або підриває її законні прагнення, такі як її право обирати власні заходи безпеки, або яке не містить надійних гарантій безпеки для України, які сприяють стримуванню майбутньої російської агресії, не буде ані справедливим, ані життєздатним».