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09:46 12.03.2025

За ніч збито 98 ворожих БпЛА, 20 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

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За ніч збито 98 ворожих БпЛА, 20 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

Сили оборони України минулої ночі збили 98 ворожих БпЛА із 133, що атакували територію України; російські окупанти також завдали трьох ударів балістичними ракетами "Іскандер-М" по Одесі та Кривому Рогу, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"У ніч на 12 березня 2025 року (із 19.00 11 березня) противник ударив трьома балістичними ракетами Іскандер-М із Криму по Одесі та Кривому Рогу, а також атакував 133-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ в середу.

Повідомляється, що за попередніми даними станом на 09.30 підтверджено збиття 98 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Теги: #атака_бпла_рф #ракетна_атака

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