Одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу

Одна людина загинула і двоє постраждали через ракетну атаку росіян по Кривому Рогу вранці середи, повідомляє у телеграм-каналі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Кривому Розі через ворожу ракетну атаку загинула жінка. Їй було 47 років. Співчуття рідним... Постраждалих у Кривому Розі станом на зараз двоє. Жінку 41 року госпіталізували. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Ще одній потерпілій 78 років допомогу надали на місці. Від пережитого вона буде оговтуватися вдома", - повідомив Лисак.



