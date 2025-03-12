Події

08:40 12.03.2025

Одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу

1 хв читати
Одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу

Одна людина загинула і двоє постраждали через ракетну атаку росіян по Кривому Рогу вранці середи, повідомляє у телеграм-каналі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Кривому Розі через ворожу ракетну атаку загинула жінка. Їй було 47 років. Співчуття рідним... Постраждалих у Кривому Розі станом на зараз двоє. Жінку 41 року госпіталізували. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Ще одній потерпілій 78 років допомогу надали на місці. Від пережитого вона буде оговтуватися вдома", - повідомив Лисак.

 

Теги: #дніпропетровська #жертви #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:57 11.03.2025
Кілька пожеж ліквідовують в Дніпрі внаслідок атаки ворожих дронів – ОВА

Кілька пожеж ліквідовують в Дніпрі внаслідок атаки ворожих дронів – ОВА

23:03 11.03.2025
Об'єкт інфраструктури горить у Дніпрі внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА – ОВА

Об'єкт інфраструктури горить у Дніпрі внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА – ОВА

22:46 11.03.2025
РФ вбила 4 членів екіпажу MJ Pinar в одеському порту та пошкодило судно - АМПУ

РФ вбила 4 членів екіпажу MJ Pinar в одеському порту та пошкодило судно - АМПУ

19:50 11.03.2025
В Івано-Франківську один загиблий, троє поранених, вибухів було два

В Івано-Франківську один загиблий, троє поранених, вибухів було два

11:02 10.03.2025
Дрони ГУР атакували НПЗ в Самарській області РФ - джерела

Дрони ГУР атакували НПЗ в Самарській області РФ - джерела

06:29 10.03.2025
РФ вдарила по Запорізькому району авіабомбами, двоє поранених – ОВА

РФ вдарила по Запорізькому району авіабомбами, двоє поранених – ОВА

18:39 09.03.2025
Двоє постраждалих, є пошкодження через ворожі обстріли Дніпропетровщини

Двоє постраждалих, є пошкодження через ворожі обстріли Дніпропетровщини

12:17 09.03.2025
Кількість жертв удару по Кривому Рогу 5 березня виросла до шести

Кількість жертв удару по Кривому Рогу 5 березня виросла до шести

09:12 09.03.2025
У Запорізькій області усувають пошкодження газової інфраструктури внаслідок ворожої атаки

У Запорізькій області усувають пошкодження газової інфраструктури внаслідок ворожої атаки

08:40 09.03.2025
Двоє цивільних загинули і шестеро поранено впродовж доби через ворожі атаки в Херсонській області

Двоє цивільних загинули і шестеро поранено впродовж доби через ворожі атаки в Херсонській області

ВАЖЛИВЕ

В Одесі внаслідок російського удару по порту ввечері загинули четверо громадян Сирії

Семеро загиблих і 13 поранених внаслідок ворожих ударів в Донецькій області за добу

Паліса: Маю підтвердження, що військова допомога від США відновлена

Президент Європейської Ради, прем’єр Польщі та посол ЄС в Україні вітають результати переговорів в Джидді

Макрон закликав начальників генштабів більше 30 країн перейти до планування гарантій безпеки для України

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу зросла до дев'яти осіб

У Варшаві розпочалася зустріч глав МЗС України та Польщі

Суд Тбілісі засудив Саакашвілі ще на 9 років в'язниці

Порошенко обговорив з послом Китаю питання російської агресії і стратегії відновлення справедливого миру

В Одесі внаслідок російського удару по порту ввечері загинули четверо громадян Сирії

Кількість поранених внаслідок ракетної атаки ворога у Кривому Розі зросла до п’яти

Семеро загиблих і 13 поранених внаслідок ворожих ударів в Донецькій області за добу

Сили оборони вразили за добу сім районів зосередження окупантів - Генштаб

Впродовж доби зафіксовано 259 бойових зіткнень - Генштаб

Чернишов обговорив з держсекретарем МЗС Чехії відкриття Unity Hub у Празі

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА