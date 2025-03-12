Чернишов обговорив з держсекретарем МЗС Чехії відкриття Unity Hub у Празі

Віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов обговорив з чеською делегацією на чолі з державним секретарем Міністерства закордонних справ Чехії Радеком Рубешом і урядовим уповноваженим із відбудови України Томашем Копечним відкриття "Хабу єдності" (Unity Hub) у Празі.

"Окрема тема – відкриття Unity Hub у Празі. Це буде місце, де наші громадяни матимуть доступ до консультацій, необхідної інформації та підтримуватимуть зв’язок із Батьківщиною. Працюємо над цим у тісній взаємодії з чеським урядом", - написав Чернишов у Facebook.

Крім того, сторони обговорили питання, як зробити так, щоб українці, які знайшли тимчасовий прихисток у Чехії, отримували необхідну підтримку: роботу, доступ до освіти та соціальних послуг.

Як повідомлялося, 24 січня Кабінет міністрів схвалив створення Агентства національної єдності - структури, що допоможе реалізувати ініціативи із взаємодії з українською громадою та громадськими організаціями в країнах перебування. Відзначалося, що далі Агентство відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців, насамперед у Німеччині, Польщі та Чехії, а в столицях цих країн буде створено "Хаби єдності" (Unity Hub). Серед функцій і можливостей Unity Hub: освітній і культурний простір, мовні курси, консультант з повернення, консульські послуги (як зовнішня послуга), банківські послуги, поштові послуги, координатор з економічних можливостей, ДП "Документ", збори лідерів думок, програми для дітей та молоді, українська кав'ярня, бізнес-хаб і коворкінг та UA Job Center.

15 лютого підписано Спільну декларацію про намір відкриття першого українського Unity Hub у Берліні. У планах відкриття таких хабів у Мюнхені та Дюссельдорфі.

24 лютого в Міннац'єдності повідомили, що Іспанія готова надати приміщення для відкриття українського Unity Hub.

26 лютого Чернишов обговорив зі спеціальним посланником президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельбронном можливість створення Unity Hub у Франції.