Сибіга: Тимчасове припинення вогню запрацює тільки за умови прийняття та одночасного виконання Росією

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляє, що тимчасове припинення вогню запрацює тільки за умови прийняття та одночасного виконання Росією.

“Випереджаючи питання — підрозділи Сил оборони України продовжують виконувати бойові завдання. Тимчасове припинення вогню запрацює тільки за умови прийняття та одночасного виконання Росією”, - написав він у Facebook.

Окремо глава МЗС підкреслив, важливість того, що в заяві прямо фіксується негайне відновлення США обміну розвідданими та надання військової допомоги Україні

Міністр наголосив, що заява надсилає позитивний сигнал безпосередньо від лідерів України та США щодо підписання угоди про мінеральні ресурси.

“Більше того, вона прямо повʼязує цю угоду з гарантуванням США довгострокового процвітання та безпеки України. Це те, чого прагнула українська сторона”, - додав він.

Окрема увага, за словами Сибіги, на переговорах була присвячена звільненню полонених, цивільних осіб, поверненню українських дітей. Він наголосив, що це була українська принципова позиція.

“Також було важливо для української сторони, щоб була пряма згадка, що в будь-яких мирних переговорах мають брати участь європейські партнери. Ми дотримуємося позиції: жодних рішень щодо довгострокової безпеки Європи без Європи”, - зазначив він.