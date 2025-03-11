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20:22 11.03.2025

Зеленський і Трамп домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку копалин - спільна заява делегацій України та США

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Зеленський і Трамп домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку копалин - спільна заява делегацій України та США

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку українських корисних копалин, повідомляється у спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.

"Насамкінець президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України", - сказано у тексті документа.

 

Теги: #копалини #угода #сша

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