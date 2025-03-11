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18:05 11.03.2025

ДБР проводить обшуки в приміщенні ВККС, можлива зупинка всіх суддівських конкурсів – джерела

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ДБР проводить обшуки в приміщенні ВККС, можлива зупинка всіх суддівських конкурсів – джерела

(оновлений заголовок, додана інформація від джерел у ВРП та ВККС)

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) у вівторок проводять слідчі дії в приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС), повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Проводяться слідчі дії в приміщенні ВККС", - сказав співрозмовник агентства, не конкретизувавши деталі.

Центр протидії корупції (ЦПК) в телеграм-каналі повідомляє, що підставою для обшуків у ВККС могла стати заява народного депутата Максима Бужанського. Також, за інформацією ЦПК, слідчі дії пов'язані зі справою судді Печерського райсуду Києва Оксани Царевич, яка виносила рішення щодо Автомайдану за участь в автопробігу до Межигір’я.

"Суддя Майдану" Царевич поскаржилась в ДБР, що ВККС начебто втручалася в її "особисте життя", - уточнюють в ЦПК.

В ЦПК наголошують, що наразі на розгляді ВККС перебувають справи суддів Печерського, Шевченківського райсудів та Окружного адмінсуду Києва. "Саме ті судді, які відомі своїми скандальними рішеннями та співпрацею з владою", - зазначається в повідомленні.

ВККС проводить кваліфікаційне оцінюванні суддів.

Агентство "Інтерфакс-Україна" наразі не володіє інформацією з офіційних джерел щодо слідчих дій у ВККС.

"ДБР проводить обшуки у ВККС, витребують документи по кваліфоцінюванню суддів ОАСК. Мотивація - могло бути втручання в інформаційну систему з боку комісії. По суті мова йде про можливу зупинку всіх конкурсів, адже ДБР теоретично має вилучити сервери для того, аби перевірити, чи було втручання. Скільки на це піде часу - не відомо", - повідомили пізніше джерела агентства у Вищий Раді правосуддя (ВРП) і ВККС.

За інформацією джерел, 17 березня 7 суддів ОАСК мають проходити кваліфоцінювання, зокрема, його має проходити і голова Печерського суду.

"Вони дали ухвалу на проведення обшуків. Також наближається оцінювання судді Печерського суду Оксани Царевич", - додав співрозмовник агентства.

Крім того, він зазначив, що інформація про те, що ці обшуки повʼязані із заявою Бужанського на заступника голови ВККС і "справою Тандира", не відповідають дійсності.

Теги: #обшуки #вккс #дбр

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