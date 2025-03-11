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17:01 11.03.2025

Міністр оборони Фінляндії відвідав Київщину - ОВА

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Міністр оборони Фінляндії відвідав Київщину - ОВА
Фото: https://t.me/kyivoda/26092

Київську область відвідала делегація з Фінляндії на чолі з міністром оборони Антті Хяккяненом, повідомила Київська ОВА.

"Разом із начальником управління міжнародного співробітництва Київської обласної державної адміністрації Микитою Геращенком делегація побувала у Ірпені, Бучі та Мощуні. Ці населені пункти у 2022 році стали форпостами, які допомогли українським військовим не допустити російських загарбників до Києва", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що Антті Хяккянен у Бучі відвідав територію Храму Святого Андрія Первозванного, де розташована стіна памʼяті з іменами загиблих та померлих під час окупації бучанців, та Алею Героїв. У Мощуні міністр оборони Фінляндії відвідав меморіал "Янголи Перемоги", а у Ірпені — кладовище автомобілів, що були спалені вщент, пошматовані кулями та уламками внаслідок російських обстрілів.

Теги: #хяккянен #київщина #фінляндія

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