ДБР завершило розслідування щодо директорки підприємства, яке поставило неякісний військових одяг на 140 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили розслідування стосовно директорки приватного підприємства, яке поставило одній з військових частин Дніпропетровщини неякісний військовий одяг на 140 млн гривень.

"За даними слідства, договір на постачання одягу командир військової частини уклав з приватним підприємством без проведення тендера та ще й з передоплатою у 30% від загальної вартості контракту", - йдеться в повідомленні ДБР в Телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією відомства, після передоплати військова частина отримала лише частину якісного одягу, а на суму майже 140 млн грн був поставлений одяг, який не відповідав жодним стандартам якості та наражав захисників на небезпеку.

В Бюро зазначають, що керівництво частини, попри ризики, підписало необхідні документи та здійснило повну оплату за неякісний товар.