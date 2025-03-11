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11:03 11.03.2025

У ЦПД пов'язали дронову атаку на Московську область з переговорами у Саудівській Аравії – "це додатковий сигнал Путіну"

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У ЦПД пов'язали дронову атаку на Московську область з переговорами у Саудівській Аравії – "це додатковий сигнал Путіну"

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко повідомив про масовану, найбільшу в історії, дронову атаку на Московську область РФ, зазначивши, що це створює додатковий фон для переговорів у Саудівській Аравії і посилає відповідний сигнал Володимиру Путіну.

"Ситуація на фоні перемовин у Саудівської Аравії. Наліт масований, найбільший в історії поки що наліт на Московщину. На Москву та Московську область дроновий наліт, всю ніч і під ранок в тому числі, удари по аеродрому в Дягєлєво, і не тільки це", - сказав він у відео у вівторок.

"Це додатковий сигнал Путіну, що у припиненні вогню з повітря він так само має бути зацікавлений. Не тільки НПЗ, дрони можуть масово летіти по Москві, постійно. Так, там російське ППО збиває, звісно, вони побудували ешелоноване ППО навколо Москви, відтягнувши його від інших регіонів, часто не прикриваючи НПЗ, тільки щоб Москва була в безпеці", - зазначив Коваленко.

"Але це не рятує росіян від паніки. Такий фон (переговорів – ІФ-У)", - наголосив Коваленко.

За даними російських ЗМІ, міноборони РФ заявило про атаку 337 дронів, із них 91 нейтралізований над Московською областю. Стверджується, що внаслідок атаки БПлА на Московську область дві людини загинули, 18 постраждали. Мер Москви назвав дронову атаку наймасованішою.

Як повідомлялося, українська делегація на переговорах зі Сполученими Штатами у Саудівській Аравії має намір внести пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та ударів по енергетичній інфраструктурі, повідомив Коваленко. За його словами, виконання цієї пропозиції України може стати тестом для РФ: чи справді Росія готова припиняти вогонь.

 

Теги: #переговори #цпд

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