Події

06:29 10.03.2025

РФ вдарила по Запорізькому району авіабомбами, двоє поранених – ОВА

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У ніч на понеділок російська авіація вдарила керованими авіабомбами по селу Блакитне Запорізького району, внаслідок атаки двоє чоловіків отримали поранення, пошкоджено житлові будинки, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

"Вночі ворог керованими авіабомбами ударив по с. Блакитне. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані два будинки. 65-річний та 67-річний чоловіки поранені", - сказано в повідомленні.

За словами Федорова, постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/17126

Теги: #постраждалі #запорізька #атака

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