У Херсоні в результаті російського удару постраждали двоє людей

Російські окупанти в неділю, 9 березня, нанесли удар по Дніпровському району Херсона, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"19-річного хлопця та 50-річну жінку з Дніпровського району поліцейські доставили до лікарні. Їх ворог атакував з дрона. В обох постраждалих мінно-вибухова травма та уламкові поранення", - написав Мрочко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що лікарі оцінюють стан постраждалих як середньої тяжкості.