Події

13:36 09.03.2025

У Херсоні в результаті російського удару постраждали двоє людей

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Російські окупанти в неділю, 9 березня, нанесли удар по Дніпровському району Херсона, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"19-річного хлопця та 50-річну жінку з Дніпровського району поліцейські доставили до лікарні. Їх ворог атакував з дрона. В обох постраждалих мінно-вибухова травма та уламкові поранення", - написав Мрочко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що лікарі оцінюють стан постраждалих як середньої тяжкості.

Теги: #херсон #бпла_рф

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