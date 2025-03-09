Перевірки паркування на місцях для осіб з інвалідністю посиляться й стануть систематичними

Систематичні перевірки та контроль за дотриманням правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю розпочнуться в Києві з неділі, повідомив начальник столичної МВА Тимур Ткаченко в суботу в Телеграм.

За його словами продовжується фіксація випадків, коли паркомісця для маломобільних займають ті, хто не має на це права.

"Для реагування на такі порушення, спільно з патрульною поліцією, узгоджено активну роботу - систематичні перевірки і посилений контроль в столиці розпочинаються відзавтра", написав Ткаченко.