Події

23:50 08.03.2025

Джей Ді Венс звинувачує проукраїнських протестувальників в тому, що вони налякали його дитину

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Віце-президент США Джей Ді Венс звинуватив учасників акції протесту проти політики діючої адміністрації, що вони налякали його доньку. Про це Венс написав на платформі X.

"Сьогодні, коли я гуляв зі своєю 3-річною донькою, група протестувальників "Слава Україні" йшла за нами і кричала, а моя донька ставала дедалі більше схвильованою та наляканою", - розповів Венс у дописі.

"Я вирішив поговорити з протестувальниками в надії, що зможу обміняти кілька хвилин розмови на те, щоб вони залишили мою дитину в спокої. (Майже всі вони погодилися)", - додає Венс.

За його словами розмова була переважно шанобливою. "Але якщо ви переслідуєте 3-річну дитину в рамках політичного протесту, ви - погана людина", - резюмував віце-президент.

Джерело: https://x.com/JDVance/status/1898471709662916636

Теги: #протестувальники #венс #сша #інцидент

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