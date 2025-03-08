Обстановка на курському напрямку залишається складною, ворогом задіяно найманців із КНДР чисельністю до двох батальйонів

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У Курській області рф тривають важкі бої, водночас інформація щодо масованого прориву підрозділами росіян державного кордону України на Сумщині не відповідає дійсності, повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у Центрі комунікацій угруповання військ “Курськ".

"У Курській області рф тривають важкі бої підрозділів Сил оборони України з російськими військами. Обстановка продовжує залишатися складною, однак вона під контролем нашого командування", - наголосили в Силах оборони України.

Зазначається, що найбільш масштабні штурмові дії з боку противника відбулися на напрямках із населеного пункту Коренєво на Суджу, а також на напрямках Новоіванівка, Мала Локня та південніше міста Суджа. До штурмових дій противник залучив найбільш боєздатні підрозділи з числа морської піхоти (177-го полку та 810-ї бригади), повітряно-десантних військ, кадирівців із батальйону “Ахмат”, 1427-го полку.

Крім того, у бій кинуто також найманців із КНДР чисельністю до двох батальйонів.

"Наше командування бачить всю повноту картини та вживає необхідних заходів із посилення стійкості оборони. Для стабілізації обстановки задіяно резерви Головнокомандувача ЗСУ. Завдяки цим рішенням підрозділи противника зазнали значних втрат. Інформація щодо масованого прориву підрозділами росіян державного кордону України не відповідає дійсності", - повідомили у Центрі комунікацій.

Зазначається, що у районах населених пунктів Новеньке і Журавка Сумської області противник, як і раніше, діє силами ДРГ та малими піхотними групами чисельністю по кілька осіб. Вони намагаються закріпитися на території України, щоб розширити зону бойових дій, але поступово знищуються.

"Крім того, зведені диверсійно-штурмові групи противника перемістилися по гілці газопроводу з метою закріпитися на околицях міста Суджа в Курській області. На даний час сили російських спецпризначенців виявляються, блокуються та знищуються. Втрати противника в Суджі дуже великі.

Загалом, попри постійні штурмові та наступальні дії російського агресора, Сили оборони України в операційній зоні угруповання військ “Курськ” успішно знищують переважаючу живу силу противника, його озброєння та військову техніку", - наголосили у Силах оборони.

У Центрі комунікацій зазначили, що Командування угруповання військ "Курськ” тримає ситуацію під контролем та приймає всі необхідні управлінські рішення, виходячи з оперативної обстановки.

Також вони звертають увагу, що тактичні дії противника на землі супроводжуються заходами інформаційного впливу, який має на меті дестабілізувати українські підрозділи та суспільство.

"Довіряйте лише перевіреним та офіційним джерелам інформації", - додали у Центрі комунікацій угруповання військ “Курськ".