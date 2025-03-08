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16:36 08.03.2025

США мають намір відмовитися від участі в плануванні нових навчань НАТО в Європі - ЗМІ

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США мають намір відмовитися від участі в плануванні нових навчань НАТО в Європі - ЗМІ

США повідомили своїх союзників по НАТО про намір припинити участь у плануванні майбутніх військових навчань у Європі, повідомило шведське видання Expressen з посиланням на джерела.

Уже запланованих на 2025 рік натовських навчань, у яких Сполучені Штати повинні будуть відігравати ключову роль, заморожування американського планування поки що не стосується.

За словами одного з джерел Expressen, йдеться про натовські навчання, які наразі перебувають на «креслярській дошці», тобто на пізнішій стадії реалізації.

Американська сторона хоче скоротити військові витрати в Європі. Трамп заявив, що хоче зробити пріоритетом Індо-Тихоокеанський регіон, приділяючи особливу увагу Китаю, зазначає видання.

Теги: #нато #європа #сша

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