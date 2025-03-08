Події

12:34 08.03.2025

Оккупанти атакували Херсон з дронів, є загиблий

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Один житель Херсона загинув, один отримав поранення внаслідок дронових атак російських окупантів у суботу, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"У Наддніпрянському рашисти з дрона скинули вибухівку на авто. Внаслідок цього травми, несумісні з життям, отримав 54-річний чоловік", - написав Мрочко в Телеграм.

Перед тим він повідомив про тяжке поранення жителя міста внаслідок подібної атаки. "Російські окупанти з дрона атакували літнього херсонця у Дніпровському районі. Співробітники поліції доставили його до лікарні у тяжкому стані. У 74-річного чоловіка мінно-вибухова травма та травматична ампутація лівої ноги", - повідомив начальник міськадміністрації.

Крім того, близько 9.00 у суботу окупанти обстріляли Дніпровський район з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра. "Постраждали двоє людей, які в момент ворожого обстрілу були в приміщенні. 86-річна жінка та чоловік 82 років отримали контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення. Наразі обоє ушпиталені", - написав Мрочко.

В п’ятницю близько 19.30 ворог також обстрілював Дніпровський район. Постраждала 68-річна жінка, яка в цей час була в будинку. У неї контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Медики надали потерпілій допомогу на місці.

Теги: #дрони #херсон

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