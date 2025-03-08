Події

10:24 08.03.2025

Під Києвом вночі збили 4 дрони, пошкоджень і постраждалих нема

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Під Києвом вночі збили 4 дрони, пошкоджень і постраждалих нема
Фото: НГУ

Вночі на підступах до Києва було зафіксовано 13 ворожих БпЛА, чотири з них були знищені засобами протиповітряної оборони, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір, повідомляється в телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації станом на 10:00 суботи.

"Інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків – відсутня", - йдеться в повідомленні.

При цьому відзначається, що через пожежі в Київській області та безвітряну погоду в Києві вранці спостерігається погіршення стану повітря, рівень забрудненості - високий.

Теги: #кмва #бпла_рф

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