Під Києвом вночі збили 4 дрони, пошкоджень і постраждалих нема

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Вночі на підступах до Києва було зафіксовано 13 ворожих БпЛА, чотири з них були знищені засобами протиповітряної оборони, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір, повідомляється в телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації станом на 10:00 суботи.

"Інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків – відсутня", - йдеться в повідомленні.

При цьому відзначається, що через пожежі в Київській області та безвітряну погоду в Києві вранці спостерігається погіршення стану повітря, рівень забрудненості - високий.