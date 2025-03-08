Упродовж доби зафіксовано 124 бойових зіткнення

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Протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 суботи.

“Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням 72 ракет, а також 103 авіаудари, зокрема, скинув 166 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч триста обстрілів, з них 157 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2696 дронів-камікадзе”, - повідомляє Генштаб