Події

08:19 08.03.2025

Упродовж доби зафіксовано 124 бойових зіткнення

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Упродовж доби зафіксовано 124 бойових зіткнення
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 суботи. 

“Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням 72 ракет, а також 103 авіаудари, зокрема, скинув 166 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч триста обстрілів, з них 157 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2696 дронів-камікадзе”, - повідомляє Генштаб

 

 

Теги: #ситуация #война #генштаб

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