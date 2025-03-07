Події

19:53 07.03.2025

Сибіга і Рубіо обговорили майбутню зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії

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Сибіга і Рубіо обговорили майбутню зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмова з державним секретарем США Марком Рубіо.

"Відбулася конструктивна розмова з державним секретарем США Марком Рубіо. Ми обговорили майбутню зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії. Україна хоче, щоб війна закінчилася, і лідерство США має важливе значення для досягнення тривалого миру. Ми також обговорили шляхи розвитку нашої двосторонньої співпраці", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Теги: #сибіга #рубіо #сша

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