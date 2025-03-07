Зеленський провів Ставку, присвячену аналізу сьогоднішнього російського удару

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, присвячене детальному аналізу сьогоднішнього російського масованого удару і застосування української ППО.

"Зазвичай після масованих атак ми робимо такі розбори бойових операцій – ми виявляємо слабкі місця, а також досвід, який заслуговує на поширення. Сьогодні були всі необхідні доповіді щодо цього. Особлива увага – ефективності застосування нашої протиповітряної оборони", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Він нагадав, що загалом росіяни використали більш ніж 260 засобів повітряного нападу під час сьогоднішньої атаки.

"Сьогодні цей удар Росії по нашій енергосистемі, по наших цивільних обʼєктах відбувся так буденно для Росії, так підло й цинічно, як і завжди, наче взагалі немає жодних намагань України та світу закінчити цю війну", - додав Зеленський.

Він наголосив, що Україна готова до миру якнайшвидше, і вже запропонувала конкретні кроки.

"І кожен день нові російські удари й сама реальність доводять, що саме Росію треба примушувати до миру – до зупинки війни, до реальної дипломатії, до гарантування безпеки і до надійного, тривалого миру", - наголосив президент.