На Харківщині підлітки вчинили диверсію на залізниці, підпал автомобіля українського військового і приміщення сільської ради

Слідчі поліції за оперативного супроводу УСБУ в Харківській області і процесуального керівництва Берестинської окружної прокуратури області повідомили про підозру чотирьом підліткам про підозру у диверсії, підпалах та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

"Встановлено, що підлітки діяли на замовлення кураторів з РФ - попередньо, співробітників ворожої спецслужби, які й надавали вказівки вчиняти підпали за грошову винагороду", -повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, наприкінці вересня минулого року двоє рідних братів (15 і 16 років) та їхній 14-річний друг підпалили кабельну шафу, розташовану поблизу роздільного пункту на залізниці в Берестинському районі. Хлопці заздалегідь підготували легкозаймисту суміш та, відігнувши дверцята шафи, вилили рідину всередину, після чого підпалили. Шафа вигоріла.

За кілька днів потому в одному з сіл Берестинського району хлопці підпалили припаркований біля домоволодіння Fiat Ducato, що належить українському військовослужбовцю. Автомобіль також вигорів вщент.

Крім того, 12 жовтня минулого року 14-річний підозрюваний разом з 16-річною знайомою, заздалегідь підготувавши запалювальну суміш, цеглиною розбили вікно в приміщенні сільської ради того ж району, вилили рідину на підвіконня і підпалили, після чого втекли з місця злочину. Виникла пожежа, яку вдалось вчасно загасити, однак приміщення сільської ради зазнало пошкоджень.

Усім чотирьом підліткам інкримінується умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України). Крім цього, трьом хлопцям повідомлено про підозру за фактом диверсії, вчиненої в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України), а одному з них (16-річному) - ще й у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).