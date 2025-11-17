Інтерфакс-Україна
16:13 17.11.2025

Україна готова надати допомогу Польщі у розслідуванні диверсії на залізниці - Сибіга

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про готовність України допомогти в розслідуванні диверсії на залізниці та не виключає, що це могла бути ще одна гібридна атака з боку Росії

"Наша солідарність із дружньою Польщею після акта саботажу на польських залізницях. Сподіваємося, що розслідування дасть чіткі відповіді, і ми також готові надати допомогу, якщо нас про це попросять. Це могла бути ще одна гібридна атака з боку Росії - для перевірки реакції. Якщо це так, вона має бути сильною", - написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялося, у Польщі було пошкоджено ділянку колії на лінії Демблін-Варшава, прем'єр-міністр країни Дональд Туск не виключив диверсію. За словами голови польського уряду, ніхто не постраждав, а відповідні служби проводять розслідування.

