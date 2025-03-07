Понад 26 тис. осіб отримали грошову допомогу від УЧХ у 2024 році

Фото: Український Червоний Хрест

Понад 26 тис. осіб отримали грошову допомогу від Українського Червоного Хреста (УЧХ) минулого року.

“У 2024 році Український Червоний Хрест реалізував дев’ять програм грошової допомоги, підтримавши понад 26 тис. осіб. Загальна сума виплат перевищила 420 млн грн”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

За словами генерального директора Українського Червоного Хреста Максима Доценко, програми грошової допомоги відіграють критично важливу роль у підтримці найбільш вразливих категорій населення, особливо в умовах війни.

“Вони дають людям можливість самостійно визначати свої найнагальніші потреби та покривати критичні витрати, відповідно до визначених критеріїв участі в програмах. Ми бачимо, наскільки ця підтримка змінює життя людей, даючи їм не лише фінансову допомогу, а й впевненість у завтрашньому дні. Важливо, що такі програми доповнюють наявні механізми соціальної підтримки, охоплюючи тих, хто з різних причин потребує додаткової допомоги”, – зазначив Доценко.

Така ініціатива стала життєво важливою для самотніх пенсіонерів, багатодітних родин, внутрішньо переміщених осіб, сімей зниклих безвісти та тих, хто проходить реабілітацію або потребує відновлення житла. В умовах війни грошова допомога має особливе значення, адже люди самостійно вирішують, на що спрямувати кошти: хтось зміг оплатити опалення чи закупити дрова, інші – придбати ліки або зимовий одяг. Деякі програми УЧХ діяли по всій території України, крім тимчасово окупованих районів, інші – в окремих регіонах.

Фінансування програм здійснювалося за підтримки Британського, Німецького, Австрійського, Данського, Норвезького, Іспанського та Швейцарського Червоного Хреста, а також Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.