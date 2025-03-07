Суха сонячна погода збережеться в Україні 8 березня, 13-18° тепла, на Прикарпатті – до 21°

У суботу, 8 березня, в Україні буде тепло та сухо, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 13-18° тепла, на Прикарпатті до 21°, на узбережжі морів 9-14°, повідомляє Укргідрометцентр.

В Києві у суботу без опадів, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 15-17°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського в Києві 8 березня найвища температура вдень була 17,7 в 2019р., найнижча вночі -20,8° в 1964р.

У неділю, 9 березня, в Україні також збережеться суха тепла погода, вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 13-18° тепла.

У Києві 9 березня без опадів, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 15-17°.