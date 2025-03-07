Сибіга після російської нічної атаки: Треба посилити тиск на Росію, щоб швидше закінчити війну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на нічну масовану російську атаку по енергетичній і цивільній інфраструктурі.

«Вночі Росія завдала масованого ракетного та безпілотного удару по Україні, насамперед по енергетичній та цивільній інфраструктурі. 261 ракета та безпілотник», - написав він у соцмережі Х в п’ятницю.

Міністр зазначив, що ворог зупиниться лише тоді, коли його зупинять силою. «Треба посилити тиск на Росію, щоб швидше закінчити війну», - наголосив він.

Як повідомлялось, у ніч на 7 березня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури. Вдалося збити 134 повітряні цілі.