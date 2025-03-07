Міносвіти і Європейська організація публічного права домовилися про відкриття офісу організації в Україні

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий і член Ради директорів Європейської організації публічного права (ЄОПП) Юрій Волошин підписали угоду між урядом України та ЄОПП про створення офісу організації в Україні.

"Відкриття Офісу ЄОПП в Україні у статусі дипломатичної місії сприятиме зміцненню та розширенню комунікацій МОН із міжнародними організаціями, інституціями та державами-членами Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні Міністерства освіти і науки.

Зазначається, що це також можливість для розвитку нових ініціатив, які сприятимуть: посиленню правових стандартів; зміцненню демократичних інститутів; підготовці висококваліфікованих фахівців у сфері права; реалізації міжнародних гуманітарних програм сталого розвитку; формування інститутів громадянського суспільства в умовах повоєнної відбудови України.

Серед іншого, під час зустрічі сторони обговорити можливі подальші кроки для співпраці, зокрема: підвищення інституційної спроможності закладів вищої освіти України; створення програм міжнародної технічної допомоги; фінансування ініціатив із реформування вищої освіти; можливість участі у спільних освітніх ініціативах, обміні експертним досвідом, розробленні освітніх програм та підготовці спеціалістів у сфері права та державного управління.