Події

08:55 07.03.2025

РФ здійснила вже 17-ту атаку на об'єкти НАК "Нафтогазу"

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РФ здійснила вже 17-ту атаку на об'єкти НАК "Нафтогазу"

РФ здійснила вже 17-ту атаку на об'єкти НАК "Нафтогазу", повідомила пресслужба компанії.

"Обʼєкти Групи Нафтогаз знову атаковані ворогом. Це вже сімнадцята комбінована атака на обʼєкти газової інфраструктури Групи Нафтогаз", - написано у фейсбуці компанії.

Зокрема, внаслідок атаки пошкоджено виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. Обійшлося без постраждалих.

"Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка пошкоджень. Група "Нафтогаз" вживає всіх необхідних заходів для відновлення роботи потужностей, що були атаковані ворогом. Ми робимо й будемо робити все можливе, щоб країна була з газом. Дякую всім працівникам групи "Нафтогаз", а також всім енергетикам країни за роботу у надважких умовах", - повідомив керівник групи Роман Чумак.

Теги: #атаки #рф #нафтогаз

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