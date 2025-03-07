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08:38 07.03.2025

Дві людини загинули та одна постраждала внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

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Дві людини загинули та одна постраждала внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

Російські війська у четвер обстріляли Херсонську область, внаслідок чого загинули дві людини та одна постраждала, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Антонівка, Інженерне, Комишани, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Дніпровське, Зеленівка, Кізомис, Томина Балка, Олександрівка, Станіслав, Софіївка, Понятівка, Микільське, Берислав, Червоний Маяк, Милове, Качкарівка, Дудчани, Бургунка, Зміївка, Миколаївка, Михайлівка, Молодіжне, Монастирське, Новоберислав, Ольгівка, Веселе та місто Херсон", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 2 людини загинули, ще - 1  дістала поранення.

За його словами, російські військові били критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 16  приватних будинків. Також окупанти пошкодили стільникову вежу, господарчу споруду, гараж та приватний автомобіль.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/6588

Теги: #херсонська #обстріл

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