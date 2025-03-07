Події

07:36 07.03.2025

У Харкові вже 5 постраждалих - мер

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Кількість постраждалих через ранковий ворожий удар по Харкову зросла до п'яти, повідомив міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.

За його словами, одну з постраждалих дістали з-під завалів.

"Удар було скоєно по цивільному інфраструктурному обʼєкту. З-під уламків будівлі дістали жінку - жива, зараз її обстежують лікарі. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці влучання пожежа. Постраждав також багатоквартирний будинок, що знаходиться поряд. З нього евакуйовують усіх мешканців", - написав Терехов.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2186

https://t.me/ihor_terekhov/2188

Теги: #харків #удар #постраждалі

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