У Харкові вже 5 постраждалих - мер
Кількість постраждалих через ранковий ворожий удар по Харкову зросла до п'яти, повідомив міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.
За його словами, одну з постраждалих дістали з-під завалів.
"Удар було скоєно по цивільному інфраструктурному обʼєкту. З-під уламків будівлі дістали жінку - жива, зараз її обстежують лікарі. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці влучання пожежа. Постраждав також багатоквартирний будинок, що знаходиться поряд. З нього евакуйовують усіх мешканців", - написав Терехов.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2186
https://t.me/ihor_terekhov/2188