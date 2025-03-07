Зеленський обговорив з новим канцлером Австрії гуманітарне розмінування і відновлення енергетики

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Брюсселі з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером і привітав його з нещодавнім вступом на посаду.

"Обговорили продовження допомоги в гуманітарному розмінуванні, відновленні енергетичної інфраструктури, будівництві укриттів у школах та садочках і підтримку ініціативи "Продовольство з України", - йдеться в повідомленні на сайті голови Української держави у четвер.

Зеленський запросив канцлера Австрії відвідати Україну з візитом.

Штокер, у свою чергу, подякував Зеленському за "важливу та конструктивну зустріч" та зазначив, що Астрія "віддана всеосяжному, справедливому та тривалому миру в Україні" та "стоїть на боці України".

"Ми й надалі будемо надавати гуманітарну підтримку народу України. Російська агресивна війна має закінчитися справедливим та міцним світом. Страждання українського народу мають припинитися", - підкреслив він.

Джерело: https://president.gov.ua/news/pidgotovka-krokiv-dlya-dosyagnennya-spravedlivogo-j-trivalog-96485

https://x.com/_CStocker/status/1897723352099258502

https://x.com/_CStocker/status/1897723744845504729?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0dRqh1vxHF_rtJx8grj9zQTM0TVK_EIfl7MHv2JAg280eTu-uIDJOUTqE_aem_o3JqXISJ7Vm_qX8gN09gVQ