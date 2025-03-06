Делегації з США та України зустрінуться в Ер-Ріяді у вівторок

Зустріч американської та української делегацій, до складу яких увійдуть голова Офісу президента України Андрій Єрмак, державний секретар США Марко Рубіо, посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф та Радник Білого дому питань з національної безпеки Майк Волтц, відбудеться в Саудівській Аравії на наступному тижні, повідомила кореспондентка Fox News Джеки Гайнріх.

"У вівторок Рубіо, Віткофф і Волтц вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українцями, зокрема Єрмаком", - написала Гайнріх в Х в четвер.

Агентство "Інтерфакс-Україна" не має підтвердження чи спростування цієї інформації.