Події

19:03 06.03.2025

Для миру необхідна відсутність атак РФ на інфраструктуру, перемир’я на воді та звільнення полонених – Зеленський

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Для миру необхідна відсутність атак РФ на інфраструктуру, перемир’я на воді та звільнення полонених – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/

Необхідно упевнитися, що РФ як єдине джерело війни, визнає необхідність її завершення, це можна довести перемир’ям щодо атак РФ на енергетичну та цивільну інфраструктуру, припиненням військових операцій у Чорному морі та звільненням полонених, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Усі мають упевнитися, що Росія, як єдине джерело цієї війни, визнає необхідність її завершення. Це можна довести двома видами тиші, які легко встановити й контролювати, а саме: відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир’ям щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, та другим – перемир’ям на воді, тобто припиненням військових операцій у Чорному морі", - сказав Зеленський під час свого виступу на спеціальному засіданні Європейської Ради у четвер.

Далі буде

Теги: #перемиря #зеленський #рф

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