Келлог вважає, що сварка між Зеленським і Трампом сталася через "різні цілі" двох лідерів

Сварка між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом сталася через "різні цілі" двох лідерів, які не узгоджувалися одна з одною, вважає спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог.

"Сталося так, що два лідери національних держав прийшли на зустріч з цілями, які явно не узгоджувалися одна з одною, і публічно було видно розрив між цілями двох адміністрацій. Президент Зеленський підійшов до цієї зустрічі з президентом Трампом як до спроби змусити Сполучені Штати підписати угоду про постійне фінансування України, що дасть Україні перевагу над Росією", - сказав Келлог під час дискусії Ради з міжнародних відносин "Забезпечення майбутнього України" у четвер.

За його словами, "президент Зеленський явно хотів, щоб президент Трамп публічно став на бік Сполучених Штатів проти Росії. Це звело б нанівець роль об'єктивного співрозмовника". Келлог додав, що Трамп "не підходив до цього питання як до питання переваги однієї сторони над іншою, а натомість зосередився на мирі".