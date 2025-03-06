Російська авіація завдала 18 ударів по Курській області з початку доби

Фото: Генштаб ЗСУ

Противник від початку доби завдав 18 авіаційних ударів по позиціях Збройних сил України в Курській області, загалом скинувши по позиціях українських військ та населених пунктах 23 керовані авіаційні бомби та здійснив 261 артилерійський обстріл.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у четвер у зведенні станом на 16:00, в Курській області українські оборонці відбили 16 атак росіян, одинадцять зіткнень досі тривають.

Загалом на всіх фронтах російсько-української війни від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень, більше за все саме на курському напрямку. На торецькому напрямку противник атакував 18 разів, чотири боєзіткнення тривають. На покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 12 атак, 11 з них відбито.

Крім того, російські окупанти завдали авіаудару некерованими авіаракетами по селу Грем’яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області, а авіаударів керованими бомбами зазнало село Сухий Яр Покровського району Донецької області. Також авіація противника завдала ударів керованими авіаційними бомбами по Гуляйполю, Темирівці, Залізничному та Зеленому Полю на гуляйпольскому напрямку в Запорізькій області, а некерованими ракетами вдарила по Новополю.

Ворог завдав у четвер авіаудару по місту Краматорськ Донецької області, а також Степове, П’ятихатки та Плавні на оріхівському напрямку.