Події

14:08 06.03.2025

Зараз проходить зустріч Зеленського та Макрона

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Зараз проходить зустріч Зеленського та Макрона

У Брюсселі проходить зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона.

Про це журналістам повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

 

Теги: #макрон #зустріч #зеленський

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