Зараз проходить зустріч Зеленського та Макрона
У Брюсселі проходить зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона.
Про це журналістам повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.
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У Брюсселі проходить зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона.
Про це журналістам повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.
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