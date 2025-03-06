Прем’єр Швеції: Ми і багато інших країн надаємо Україні важливі розвіддані, однак будь-яке послаблення підтримки українців - це погано

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон визнає важливість ситуації із призупиненням підтримки з боку США України, але наголошує, що важливі розвідувальні дані надає Києву не лише Вашингтон.

"Все, де Сполучені Штати обмежують свою підтримку Україні - чи то гроші, чи то військове обладнання, чи то інформація, - це серйозно. Але не лише США, наприклад, надають Україні важливі розвідувальні дані. Ми і багато інших країн також. Однак все, що послаблює позиції України, - це погано, в цьому немає жодних сумнівів. І ми не знаємо, що саме США розглядають або вирішили скоротити", - сказав він перед початком позачергового саміту ЄС у четвер у Брюсселі,

Відповідаючи на уточнююче запитання, Крістерссон додав: "Ми точно не знаємо, що зараз Україна не може отримати від США”.

"Але мій висновок той самий. Погано обмежувати доступ до України інформації, яка була б їм у необхідна для захисту від терористів. Це очевидно", - сказав він.

Крістерссон також наголосив, що "для нас, зрештою, йдеться про безпеку Швеції в ситуації, коли Україна є вразливою, і ми можемо бути вразливими".