Події

14:07 06.03.2025

Прем’єр Швеції: Ми і багато інших країн надаємо Україні важливі розвіддані, однак будь-яке послаблення підтримки українців - це погано

1 хв читати
Прем’єр Швеції: Ми і багато інших країн надаємо Україні важливі розвіддані, однак будь-яке послаблення підтримки українців - це погано

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон визнає важливість ситуації із призупиненням підтримки з боку США України, але наголошує, що важливі розвідувальні дані надає Києву не лише Вашингтон.

"Все, де Сполучені Штати обмежують свою підтримку Україні - чи то гроші, чи то військове обладнання, чи то інформація, - це серйозно. Але не лише США, наприклад, надають Україні важливі розвідувальні дані. Ми і багато інших країн також. Однак все, що послаблює позиції України, - це погано, в цьому немає жодних сумнівів. І ми не знаємо, що саме США розглядають або вирішили скоротити", - сказав він перед початком позачергового саміту ЄС у четвер у Брюсселі,

Відповідаючи на уточнююче запитання, Крістерссон додав: "Ми точно не знаємо, що зараз Україна не може отримати від США”.

"Але мій висновок той самий. Погано обмежувати доступ до України інформації, яка була б їм у необхідна для захисту від терористів. Це очевидно", - сказав він.

Крістерссон також наголосив, що "для нас, зрештою, йдеться про безпеку Швеції в ситуації, коли Україна є вразливою, і ми можемо бути вразливими".

Теги: #розвіддані #україна #швеція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:53 06.03.2025
Каллас сподівається на «зелене світло» від лідерів ЄС стосовно її нової ініціативи військової підтримки України

Каллас сподівається на «зелене світло» від лідерів ЄС стосовно її нової ініціативи військової підтримки України

14:34 06.03.2025
В.о. президента Румунії: Підтримка України - це, по суті, підтримка стабільності на кордонах нашої країни

В.о. президента Румунії: Підтримка України - це, по суті, підтримка стабільності на кордонах нашої країни

13:51 06.03.2025
Науседа запропонував встановити 1 січня 2030 р. датою вступу України в ЄС

Науседа запропонував встановити 1 січня 2030 р. датою вступу України в ЄС

13:38 06.03.2025
Прем'єр Латвії: Нам потрібні швидкі дії, щоб допомогти Україні забезпечити “мир через силу”

Прем'єр Латвії: Нам потрібні швидкі дії, щоб допомогти Україні забезпечити “мир через силу”

13:28 06.03.2025
Кошта – Зеленському: Ми тут, щоб підтримувати Україну для досягнення миру

Кошта – Зеленському: Ми тут, щоб підтримувати Україну для досягнення миру

12:15 06.03.2025
Міністр оборони Польщі вірить, що повернення до переговорів між Україною та США дає шанс на справедливий мир

Міністр оборони Польщі вірить, що повернення до переговорів між Україною та США дає шанс на справедливий мир

10:49 06.03.2025
Це проксі-війна між США та РФ, яка зайшла в глухий кут, – Рубіо

Це проксі-війна між США та РФ, яка зайшла в глухий кут, – Рубіо

10:11 06.03.2025
Франція готова надати Україні доступ до власних розвідданих – Лекорню

Франція готова надати Україні доступ до власних розвідданих – Лекорню

05:52 06.03.2025
Припинення обміну розвідувальною інформацією позбавляє Трампа важелів впливу на Путіна – ISW

Припинення обміну розвідувальною інформацією позбавляє Трампа важелів впливу на Путіна – ISW

22:34 05.03.2025
Сибіга провів телефонні розмови з румунським та шведською колегами

Сибіга провів телефонні розмови з румунським та шведською колегами

ВАЖЛИВЕ

Науседа запропонував встановити 1 січня 2030 р. датою вступу України в ЄС

Прем'єр Латвії: Нам потрібні швидкі дії, щоб допомогти Україні забезпечити “мир через силу”

Кошта – Зеленському: Ми тут, щоб підтримувати Україну для досягнення миру

Зеленський у Брюсселі назвав "чудовими" сигнали щодо збільшення українського виробництва

Кабмін визначив порядок перетину кордону для осіб, зайнятих у стратегічних комунікаціях, медіа, культурній та інформсферах

ОСТАННЄ

Росіяни атакували Гуляйполе, одна людина постраждала

Just Eat доставлятиме їжу дронами в Дубліні

Розпочалося спеціальне засідання Європейської ради щодо підтримки України та оборони Європи

Зеленський запросив прем'єра Бельгії взяти участь у роботі над європейським планом про наближення миру

Зараз проходить зустріч Зеленського та Макрона

Науседа: Литві цікава ідея Макрона щодо розміщення ядерної зброї на території країн-партнерів

В США планують скасувати легальний статус 240 тис. українських біженців – ЗМІ

Енергетики ДТЕК потрапили під обстріл у Донецькій області

Науседа: Литва буде витрачати на оборону 5-6% ВВП

Прем'єрка Данії: Треба переозброїти Європу, і не думаю, що у нас багато часу

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА